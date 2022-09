Les Beatles à l’honneur, leur influence sur Radiohead, Dave Grohl et Kurt Cobain

D’abord, les Quarrymen ; ils deviennent les Beatles : John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Souvent considéré comme le groupe le plus populaire et influent de l’histoire du rock, les Beatles ont enregistré douze albums et composé près de 200 chansons en dix ans d’existence et seulement sept ans d’enregistrement. Les Britanniques de Radiohead n’ont pas échappé au fantôme des Beatles. Dave Grohl n’a jamais caché son admiration totale pour les Beatles ainsi que pour Paul McCartney et le très regretté chanteur et guitariste Kurt Cobain, était également un grand fan des Beatles…