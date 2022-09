Les Beatles à l’honneur, leur influence sur Oasis, The Cure et Police

Les Beatles, surnommés les Fab Four, une carrière courte mais puissante, des titres que l’on connaît tous par cœur. Les gamins de Liverpool et leur musique ont eu une influence énorme sur tous les musiciens qui ont suivi. Et le plus évident, comment parler de l’influence incommensurable des Beatles sur d’autres groupes sans évoquer Oasis ! Nombreux sont les clins d’œil aux Beatles sur leurs titres de ‘’Don’t Look Back in Anger’’ en passant par ‘’Those Wollen Hand Blues’’. Il y a aussi The Cure et Robert Smith, leader du groupe, n’a jamais caché son admiration pour les Beatles. Et puis il y a toujours eu cet aspect très pop, très rock, très accrocheur, très Beatles au sein de Police également.