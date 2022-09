Les Beatles à l’honneur, leur influence sur Coldplay, Deep Purple, mais aussi les Américains des Byrds

Les Beatles étaient jeunes, célèbres, doués, adulés par tous, mais ils n’étaient pas que des musiciens qu’on rangeait dans une boîte une fois le concert terminé. Ils ont aussi pris la parole et parfois, c’était savoureux ! Je ne résiste pas à vous donner quelques citations, commençons par Paul Mac Cartney : ‘’Quelqu’un m’a dit : les Beatles étaient ‘anti-matérialistes'. C’est un énorme mythe. John et moi avions l’habitude de nous asseoir et de dire 'Maintenant, écrivons une piscine'.’’ Et John Lennon, voici ce qu’il a dit lors d’un concert : ‘’Pour notre prochain titre, est-ce que les gens installés aux places les moins chères peuvent frapper dans leurs mains ? Et tous les autres, veuillez agiter vos bijoux !’’… Parmi les artistes et les groupes influencés par les Beatles, il y a Coldplay, Deep Purple, mais aussi les Américains des Byrds.