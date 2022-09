Les Beatles à l’honneur, leur influence sur Blur, Pulp et The Verve

The Fab Four, Quatre garçons dans le vent, The Mop Tops, le ‘’monstre à quatre têtes’’ comme Mick Jagger aimait les appeler, ils étaient les Beatles ! Ils auraient pu porter n’importe quel nom que ça aurait sûrement été le même résultat. Mais pourquoi Beatles ? Stuart Sutcliffe (premier bassiste mais peintre de son vrai métier) suggère d’adopter le nom de ‘’Beatals’’, en hommage au groupe de Buddy Holly, The Crickets et en clin d’œil au film l' ’’Équipée Sauvage’’ avec Marlon Brando, où il est question d’un gang qui porte le nom de ‘’Beetles’’ avec 2 E qui signifie scarabée. Ils utilisent un peu ce nom puis ''Silver Beatles’’ avec EA cette fois. En août 1960, ils adoptent définitivement le mot-valise ‘’Beatles’’, formé à partir de beat (rythme) et beetle (scarabée) ! Notez pour l’anecdote que le 18 mai 1962, Brian Epstein signe le contrat liant les " Beattles " à EMI en écrivant beattles B.E.A.TT.LES et fait une rature sur le second " t ".

Grands rivaux d’Oasis dans les 90’s et grands représentants du courant Britpop, Blur n’a jamais caché son admiration pour les Beatles. Autre porte-drapeau de la Britpop et grand disciple des Beatles c’est le groupe Pulp. The Verve aussi fait partie de cette mouvance Brit Pop influencée par les Beatles. Les mauvaises langues diront ''plagiat’’, les autres diront ''hommage’’.