« Les Béatitudes », point culminant des festivités organisées autour du bicentenaire de César Franck

Œuvre monumentale pour orchestre, chœur et solistes, l’oratorio " Les Béatitudes " sera interprété par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, par le Chœur National Hongrois et par huit solistes internationaux. Concerts ce jeudi 8 décembre à Bozar et ce samedi 10 décembre à la Salle Philharmonique de Liège. Diffusion en direct ce samedi 10 décembre sur Musiq3.

César Franck est né le 10 décembre 1822 à Liège. Le concert à l’affiche de la Salle Philharmonique ce samedi sera donc donné le jour de l’anniversaire du compositeur. Avec ce programme, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège clôt en apothéose un cycle de 18 mois consacré à César Franck et à son répertoire foisonnant.