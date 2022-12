Les Béatitudes à l'OPRL, gagnez deux places

En clôture du bicentenaire César Franck, l’OPRL et Gergely Madaras reprennent ses Béatitudes, l’œuvre préférée du compositeur, considérée à sa création comme l’une des trois créations capitales de l’art musical avec la Messe en si de Bach et le Parsifal de Wagner…

Cet oratorio grandiose pour huit solistes et choeur comprend un prologue et huit mouvements dans lesquels un chœur terrestre et un chœur céleste s’affrontent systématiquement, à coups de chromatisme wagnérien et de leitmotive, en commentant la parole du Christ. Un monument à ne pas manquer !

