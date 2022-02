Les Beach Boys : la famille Wilson ou l’envers du décor d’un mythe californien...

Dans la famille Wilson, il y a le père Murry Wilson, musicien raté (bien qu’il ait écrit un petit succès dans les années 50 et un jingle commercial – pour Kentucky Fried Chicken) mais il est surtout manager et producteur des Beach Boys dès les débuts du groupe. Il y a aussi les 3 frères : Bryan, Carl et Dennis. Puis Mike Love leur cousin et Al Jardine un ami des frangins le groupe. Brian Wilson écrit et coécrit une flopée de hits et écrit pratiquement à lui tout seul l’album ''Pet Sounds''.