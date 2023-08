Les Beach Boys : après la répression du Printemps de Prague, un concert pour l'espoir

En 1989, la révolution de velours est en marche. L’ancien président tchécoslovaque Alexander Dubček est de retour à Prague. 20 plus tôt, l’arrestation de l’homme politique avait mis fin aux espoirs de liberté du printemps de Prague. Cette période sombre voit pourtant l’arrivée d’un évènement discordant, le concert des Beach Boys. La performance prévue en juin 1969 a étrangement été approuvée par les nouvelles autorités communistes. Découvrez l’histoire de ces récits croisés dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

Juin 1968, Alexander Dubček arrive à la tête du parti communiste de Tchécoslovaquie. Très vite, il prend ses distances avec Moscou et installe une autre vision du communisme. Un socialisme à visage humain. Mais le 21 août 1968, tout bascule. Quatre blindés soviétiques roulent dans les rues de Prague. L’armée du pacte de Varsovie envahit le pays et met fin au Printemps de Prague. C’est le début de la normalisation, Dubček est arrêté et contraint de signer les accords de Moscou.

La reprise en main par les Russes est d’abord politique et va progressivement s’étendre à la culture. Alors que la musique de l’Ouest est interdite, elle continue de circuler dans les marchés parallèles. L’aura des Beach Boys est particulièrement présente dans la ville de Prague. Et étonnamment, ses habitants se voient gratifiés d’une vraie surprise. Le groupe américain s’est vu accorder l’autorisation de se produire sur la célèbre scène du Lucerna, un ancien Opéra au cœur de la ville le 17 juin 1969.

Alors, l’ancien président déchu, Alexander Dubček a-t-il pu rencontrer les Beach Boys dans l’ascenseur de l’ancien Opéra ?

