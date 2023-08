Les BD de Manu Larcenet vues par les experts Olivier le Bussy et Daniel Couvreur : "Dans sa bande dessinée, c’est lui"

Blast, Le combat ordinaire, Le retour à la terre ou encore Thérapie de couple… C’est Génial décrypte la BD de Manu Larcenet avec Olivier le Bussy, journaliste à La Libre et spécialiste de la bande dessinée franco-belge ainsi que Daniel Couvreur, chef du service culture au Soir, critique et scénariste de bandes dessinées.

Depuis plus de 30 ans, cet auteur de BD s’amuse à sonder l’âme humaine à travers des œuvres profondément et visuellement stimulantes. À travers sa bibliographie très éclectique, Manu Larcenet s’est imposé comme un des dessinateurs les plus fascinants et captivants de sa génération.

Le style de Larcenet, du drôle à l’introspectif

Larcenet, c’est un sens de l’humour aiguisé et un sens de la parodie, explique Olivier le Bussy, "mais maintenant il met beaucoup plus de lui-même, sa BD c’est lui". Une BD plus noire, plus introspective, à l’humour déstabilisant. Et justement, cet humour dans la noirceur invite à réfléchir :

Donner aux salauds un air sympathique, c’est remettre en question notre jugement

Ajoute Daniel Couvreur. Car Manu Larcenet partage une vision de la société dans ses BD, et quand son style déstabilise, c’est qu’il nous questionne. L’auteur "clairement étiqueté à gauche" avait abordé avant l’heure des sujets de sociétés actuels : la montée des extrêmes, la haine, la xénophobie… "On ferme le livre et on se dit : mais qu’est-ce que je dois penser ?" continue-t-il.

Blast, "un coup de génie" dans la noirceur

A propos de Blast, Olivier le Bussy parle d’une œuvre puissante, un tournant dans l’histoire de la BD : "On se sent profondément troublé par le récit. On s’attend à une enquête mais ce n’est pas ça. On découvre un monstre qui a des côtés attachants, de manière subversive… et pourtant, c’est une œuvre noire. Par tout ces côtés là, c’est une histoire qui change la bande dessinée. Il a fait un coup de génie."

Un dossier préparé par Jeremy Carré.