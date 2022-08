Les BBC Proms, véritable institution en Angleterre, font la part belle aux compositrices

Chaque jour nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Et aujourd'hui, nous vous emmenons Outre-Manche, à Londres, où se déroulent jusqu'au 10 septembre les traditionnels BBC Proms.

C'est une véritable institution en Angleterre, les Proms, qui sont l'abréviation de "Promenade Concerts", ont été créés en 1895 sous l'impulsion de deux hommes, Robert Newman, le directeur du tout nouveau Queen's Hall et le chef d'orchestre Henry Wood. Aujourd'hui, la BBC est inséparable des Proms, pour la bonne et simple raison que, depuis des décennies, cette même BBC déploie des moyens gigantesques pour diffuser tous les concerts de ce festival sur ses différentes antennes, radio, tv et web.

Aujourd'hui, ce festival géant représente un cycle d'une septantaine de concerts qui s'étalent sur près de deux mois, de juillet à septembre. Les BBC Proms ont toujours travaillé à rendre leurs programmes accessibles, festifs mais aussi éducatifs, de nombreux concerts sont ainsi spécialement conçus à la destination du jeune public. Les BBC Proms sont aussi constamment à l'affût de nouveaux formats, de nouvelles idées d'innovations pour que ce festival soit en phase avec son époque.

Cette année, les BBC Proms ont souhaité faire une place de choix aux compositrices, lors de nombreux concerts figures des oeuvres de compositrices du monde entier.