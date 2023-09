Les BBC Proms, une institution britannique qui entame sa semaine de clôture

Dominique Corbiau nous parle de l’histoire des BBC Proms et du programme de la semaine de clôture du plus British des festivals de musique.

Aujourd’hui démarre la semaine de clôture des fameux BBC Proms, le plus célèbre des Festivals de musique classique au Royaume-Uni.

Les BBC Proms, une institution datant du XIXe siècle

L’origine de ce festival remonte au XIXe siècle et le nom "Proms" est en fait l’abréviation de "Promenade Concert", car à l’époque les concerts se donnaient en plein air dans les jardins d’agréments de Londres. Les spectateurs que l’on appelait les "Prommers" étaient alors libres de se promener pendant que d’orchestre jouait.

En 1895, les choses se précisent lorsque l’imprésario britannique Robert Newman décide d’organiser une série de concerts durant l’été, mais à l’intérieur cette fois. Pour ce faire, il choisit le prestigieux Queen’s Hall de Londres.

Sa volonté était de réussir à faire venir le grand public londonien dans une salle de concert en proposant des billets à bas prix et dans une atmosphère informelle. Il était par exemple tout à fait autorisé de manger, boire ou de fumer.

Robert Newman déclarait lui-même : "Je vais former leur oreille de manière progressive. Ce sera populaire au début et j’élèverai ensuite le niveau jusqu’à ce que j’ai créé un véritable public pour la musique classique et moderne."

Afin de l’assister dans ce projet ambitieux, Newman fait appel au jeune chef d’orchestre Henry Wood qui dirigera finalement les Proms pendant près de 50 ans et sera pour toujours associé au nom officiel du festival qui devient "The Henry Wood Promenade Concerts".

En 1927, à la mort de Robert Newman c’est la BBC qui reprend l’organisation de l’évènement et crée dans la foulée le BBC Symphony Orchestra qui depuis 1930 est le principal orchestre à se produire pendant le festival.

Au moment de la destruction du Queen’s Hall sous les bombardements de la Seconde guerre mondiale, les Proms déménagent au Royal Albert Hall où ils se déroulent encore jusqu’à aujourd’hui, diffusé à la radio et à la télévision par la BBC.

Huit semaines de fête à la musique

Chaque année entre juillet et septembre ce sont donc 8 semaines de concerts quotidiens avec pas moins de 3000 musiciens dans des répertoires extrêmement variés, tout cela sous le signe de la convivialité et de la découverte musicale.

Ces prochains jours seront par exemple au programme : la grandiose 8e Symphonie de Bruckner (par le BBC Symphony Orchestra, dirigé par Semyon Bychkov), le Requiem de Mozart (Ensemble Pygmalion et son chef, Raphaël Pichon), les fameux BBC Singers, le redoutable 3e concerto pour piano de Rachmaninov (Nobujuki Tsujii, Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, dirigés par Domingo Hindoyan) et bien sûr le samedi 9 septembre aura lieu la traditionnelle "Last night of the Proms", soirée de clôture avec en soliste invitée la soprano norvégienne Lise Davidsen accompagnée par l’orchestre et les Choeurs de la BBC dans un programme lyrique et symphonique (R.Strauss, R.Wagner, G.Verdi…).