Les batteries solides remplaceront les batteries lithium-ion traditionnelles

Ce premier prototype pourrait donc ouvrir une nouvelle ère en matière de mobilité électrique, avec des batteries offrant une densité d'énergie plus élevée pour des performances optimisées, une sécurité améliorée et, surtout, une bien meilleure autonomie et un temps de charge moins long. Gogoro estime que ses premières batteries à l'état solide devraient proposer une capacité supérieure d'au moins 40% par rapport à ce que proposent les batteries au lithium actuelles.

Un peu partout, des scientifiques planchent sur de nouveaux types de batteries pour alimenter les véhicules électriques de demain. Aux États-Unis, à l'Université du Michigan, a ainsi été créé un nouveau type de membrane à partir de Kevlar recyclé, qui pourrait aider au développement des batteries lithium-soufre.

Ces batteries pourraient alors être jusqu'à 5 fois plus performantes que les modèles actuellement utilisés par l'industrie automobile !