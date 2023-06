Les batteries "solides", le nouveau pari technologique pour les véhicules électriques.

Pour ProLogium, la production est prévue fin 2026. Volkswagen a aussi investi dans cette technologie via l'entreprise Quantum Space pour produire les siennes en 2025 et Toyota vise le même calendrier.

"Le passage à l'échelle industrielle ne se fera pas avant la fin de la décennie, même plutôt d'ici 2035", estime M. Tarascon. "Les principaux verrous technologiques sont la maîtrise de la pression lors de l'assemblage et de l'interface avec l'électrolyte solide". En d'autres termes, il est difficile pour les constructeurs de faire passer le courant électrique via un matériau solide sans administrer une très grande pression lors de la construction.

Cette pression est difficile à maîtriser au niveau industriel.

Ces nouvelles batteries à électrolyte solides promettent de transporter le courant via un conducteur dur et non liquide pour transmettre l'électricité entre l'anode (borne plus) et la cathode (borne moins).