Les batteries du futur mises au point dans un laboratoire de l’Université de Namur

"Avec la transition énergétique, on va avoir besoin de plus en plus de batteries, d’autant que les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes", explique le professeur Bao-Lian Su. "Il faudra donc stocker l’énergie produite à un moment donné pour pouvoir la libérer plus tard. On estime donc que les besoins en batteries vont augmenter de 10 fois d’ici 2030", poursuit le chercheur de l’Université de Namur.