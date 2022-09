Les batteries de voitures électriques, une solution idéale… à quelques conditions

Toutefois le zéro déchet n’existe pas. On peut recycler, oui, mais jusqu’à un certain point. "Je ne sais pas s’il existe beaucoup de cas d’application documentés, mais dans les batteries au lithium, le lithium se présente sous forme d’ions", explique Francesco Contino. "Cela veut dire qu’il se balade de l’anode à la cathode, soit d’une extrémité à l’autre de la batterie. Quand on charge ou décharge, on essaie de fourrer des ions de lithium dans le matériel de la cathode ou l’anode. On utilise le lithium parce qu’il est capable de s’insérer entre les mailles du matériau. Mais comme l’a expliqué l’ingénieure électrochimique Nathalie Job, si on charge trop la batterie, elle finira par se déformer comme une valise se déforme si on la remplit trop. Il vaut alors mieux charger un peu mais pas trop et régulièrement sa batterie que de la charger à fond."

"Si l’on reprend la comparaison, après un certain temps nous n’osons plus nous servir d’une vieille valise de peur qu’elle ne se casse. C’est la même chose avec une batterie. Recycler, c’est bien et on a de très bonnes capacités de recyclage en Belgique pour les batteries de voiture ! Mais il faut faire attention si on ne sait pas ce qui s’est passé avec la batterie dans sa première vie. C’est très dur de connaître l’état de la batterie rien qu’en la regardant ou en prenant des mesures."