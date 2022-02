Les bateliers et plaisanciers namurois peuvent désormais se faire livrer leurs courses directement dans leurs bateaux

Même pas besoin de larguer les amarres. Sur la Meuse, à bord du Lividia, Vincent Bordignon et son épouse récupèrent la première livraison de courses organisée par ShipTo, partenaire de Carrefour. Un gain de temps et d’énergie pour les plaisanciers. “Auparavant, il fallait s’arrêter pour faire les courses et cela prenait une petite demi-heure, explique Vincent. Ici, la livraison a pu être effectuée sur notre trajet, cela a pris deux minutes, les courses sont faites et on ne s’est même pas arrêtés.”

Expérience pilote

L’opération est gratuite, il faut juste commander ses courses en lignes une heure et demie à l’avance. Ce service, organisé par l’hypermarché Carrefour de Wépion (situé en bord de Meuse) est une expérience pilote, dans le cadre d’une volonté plus globale de livrer les courses directement chez les clients.

"Tout et n'importe quoi"

Ces derniers temps, les supermarchés tentent en fait de rattraper leur retard face aux acteurs de la livraison à domicile, comme HelloFresh par exemple. “Il y a un apprentissage au sein des supermarchés et ils essaient un peu tout et n’importe quoi pour retrouver cette courbe d'apprentissage et entrer dans le mouvement, et en même temps éviter de perdre des parts de marché, entre autres, face aux services de livraison à domicile”, détaille Pierre-Alexandre Billiet, expert en grande distribution. La livraison aux bateliers et plaisanciers à Namur sera testée surtout pendant la haute saison des bateliers et plaisanciers, à savoir de mars à octobre. Si elle rencontre le succès, elle pourrait s’étendre aux quatre autres magasins Carrefour wallons situés en bord de cours d’eau.