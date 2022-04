Les bateaux sous pavillon russe interdits depuis ce dimanche dans les ports belges

Il existe en effet de nombreuses exceptions, telles que l’achat, l’importation ou le transport dans l’UE de gaz naturel et de pétrole, et de tous les produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. L’accès à un port belge peut par ailleurs être accordé à des fins humanitaires. Le transport de combustible nucléaire et d’autres biens strictement nécessaires au fonctionnement de la capacité nucléaire civile est également possible, ainsi que l’achat, l’importation ou le transport vers l’UE de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août.

Pour l’instant, une douzaine de navires russes en route vers les côtes de la Mer du Nord sont dans le radar des autorités belges. Seuls trois de ces bateaux seront interdits d'accès, compte tenu de toutes les exceptions en vigueur.

L’Organisation des ports européens (ESPO, European Sea Ports Organisation) a insisté cette semaine sur la nécessité de prévoir du personnel suffisant dans les ports pour veiller à travers toute l’UE à une mise en œuvre uniforme des dernières sanctions visant la Russie.

