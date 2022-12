Les basketteuses des Liège Panthers rendent une visite surprise aux enfants hospitalisés

"J’ai une maladie génétique. On me remet du sang toutes les trois semaines", raconte Eva, 11 ans et très impressionnée par les sportives venues lui rendre visite. "Elles nous ont offert des ballons de basket !", s’émerveille-t-elle. Plus tard, elle rêve de devenir architecte d’intérieur.

"Ce n’est pas grand-chose, mais ça fait plaisir, reconnaît Manon Descamps, la capitaine de l’équipe des Liège Panthers. On est là pour leur rendre le sourire et essayer de leur changer les idées", explique-t-elle.