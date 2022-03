Les bars à chats : des centres d’adoption alternatifs et chaleureux !

A côté du plaisir de côtoyer des félins, vous pouvez adopter les chats du tea room sauf Papi, la mascotte. Depuis l’ouverture de son établissement en 2021, Carole collabore en effet avec la SPA de Charleroi. Carole est considérée comme famille d’accueil et vous conseille pour choisir votre nouveau meilleur ami en fonction de votre profil, de vos besoins et de vos envies. " Pour adopter, il faut d’abord et surtout rencontrer l’animal : passer du temps – à plusieurs reprises – avec lui et voir comment se passe l’entente. Souvent, c’est le chat qui choisit l’adoptant, et pas l’inverse. Puis, on ne peut pas adopter un chat pour quelqu’un d’autre. " Par après, vous devez vous rendre à la SPA, remplir les papiers d’adoption et revenir rechercher le chat chez Carole.

Les chats sont pucés, stérilisés, vaccinés et prêts à rejoindre un nouveau foyer. Quand un chat s’en va, un autre de la SPA le remplace. En dix mois, 110 chats ont été déjà adoptés. " On a pleuré 100 fois, évidemment ! Ce n’est pas toujours facile. On est pris entre la tristesse de ne plus voir le chat et la joie de le voir rejoindre une nouvelle famille." Pour les chats adoptés, un groupe Facebook a été d’ailleurs créé pour donner des nouvelles !

Une autre adresse : le Merlix Cats Café par RTC Liège

Le Carolo Cat n’est pas le seul bar à chats en Belgique. Si ce concept est né en Asie, il se développe dans plusieurs grandes villes belges comme Bruxelles, Liège ou Namur. Retrouvez toutes les adresses en Fédération Wallonie-Bruxelles sur notre carte interactive ci-dessous.