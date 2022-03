Les Barons (Nabil Ben Yadir), cette comédie qui a marqué le cinéma belge sans avoir l'air d'y toucher

Dans Les barons, on fait la rencontre de 4 jeunes de Molenbeek-saint-Jean, l’une des 19 communes de Bruxelles. Hassan, Mounir, Aziz et Franck passent leurs journées à glander (pour ne pas le dire autrement), et à arranger des petites combines. Et cela semble leur convenir plutôt bien. Tout cela sous les regards désapprobateurs de leurs aînés, dont la génération est habituée à travailler depuis toujours.

Parmi nos 4 acolytes, Hassan se plaît à imaginer un autre futur, un quotidien fait d’humour et de one-man-show comique. Il aimerait beaucoup monter sur les planches du cabaret du coin, mais il anticipe déjà l’hostilité de son paternel vis-à-vis de cette idée bien saugrenue pour un jeune de son quartier.

Dès sa sortie au cinéma en 2009, le film Les Barons est acclamé. Au-delà du caractère belge du film, ce qui est souligné et salué, c’est son ancrage bruxellois. Les 4 acteurs principaux se fondent dans les rues de Molenbeek et Bruxelles comme s’ils y avaient vécu toute leur vie. Ce qui, soit dit en passant, est le cas pour plusieurs des acteurs présents au casting.

Les références à la Belgique et sa capitale sont nombreuses. Le casting est d’ailleurs largement belge : Mourade Zeguendi, Mounir Ait Hamou, Virginie Eifira, Jan Decleir (connu pour son rôle dans le film Daens) s'y sont, entre autres, donné la réplique.