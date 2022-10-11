хрещеннях | Les baptêmes

Можливо, ви зустрічали їх на вулиці, одягнених у фартух, покритий написами, часто не дуже чистий... у деяких великий кашкет, накидка... у послушників іноді табличка на шиї та предмети для продажу. Хто вони?

Це студенти, які беруть участь у "хрещеннях": обрядах переходу, які організовуються на початку року в середніх школах та університетах.

Не всі студенти здійснюють хрещення: цей вид діяльності не є обов'язковим! Для деяких він залишається основним фольклором і можливістю інтегруватися під час "bleusailles" (заходи/випробування для новачків) і guindailles (вечірки)

занадто багато скарг

Цього року з’являються нові заходи для кращого контролю за хрещенням студентів. Зловживання були засуджені, були погані випадки. Сторінка в Instagram "Balance ton Folklore", зокрема, зібрала велику кількість свідчень сексуального насильства. Жертви потроху виходять із тиші, і це викликає реакцію керівників вищої та університетської освіти. Хартії створюються або зміцнюються, щоб забезпечити порядок.

Там ми можемо прочитати, наприклад, що "блакитні" мають право сказати "ні" алкоголю або їжі, яку вони хочуть. Під час проведення заходів мають бути присутні люди, навчені наданню першої медичної допомоги та тверезі. Сексистські, дискримінаційні ексцеси знаходяться під прицілом влади.

Чи буде цього достатньо? Ми НЕ впевнені, але зараз знято багато табу щодо заходів хрещення.