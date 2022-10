хрещеннях | Les baptêmes

Le folklore estudiantin

Vous les avez peut-être croisés en rue, vêtus d'un tablier couvert d'inscriptions et souvent pas très propre. Certains portent une grande casquette, une cape. Les plus jeunes ont parfois une pancarte autour du cou et des objets à vendre. Qui sont-ils?

Ce sont des étudiants , qui participent aux "baptêmes": des rites de passage, organisés en début d'année dans les hautes écoles et les universités.

Tous les étudiants ne font pas leur baptême : ce type d'activité n'est pas obligatoire! Pour certains cela reste un folklore incontournable et l'occasion de s'intégrer au cours des "bleusailles" (activités/épreuves pour les nouveaux) et les guindailles (fêtes)

Trop de plaintes

Cette année, de nouvelles mesures font leur apparition pour mieux encadrer les baptêmes estudiantins. Des abus ont été dénoncés. Une page Instagram, "Balance ton Folklore" , a notamment recueilli un grand nombre de témoignages de violences sexuelles. Les victimes sortent du silence, petit à petit, et cela fait réagir les responsables de l'enseignement supérieur et universitaire. Des chartes voient le jour ou sont renforcées pour sécuriser les bleusailles.

On peut y lire par exemple que les "bleus" ont le droit de dire "non" à l'alcool , ou à la nourriture qu'on voudrait les forcer à ingurgiter. Des personnes formées aux premiers secours et sobres doivent être présentes lors des activités. Les dérives sexistes, discriminatoires, sont dans le collimateur des autorités .

Cela suffira-t-il? Pas sûr, mais de nombreux tabous sont désormais levés autour des activités de baptême, dans les hautes écoles et les universités du pays.