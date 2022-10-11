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Ukraine - Україна

хрещеннях | Les baptêmes

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Можливо, ви зустрічали їх на вулиці, одягнених у фартух, покритий написами, часто не дуже чистий... у деяких великий кашкет, накидка... у послушників іноді табличка на шиї та предмети для продажу. Хто вони?

Це студенти, які беруть участь у "хрещеннях": обрядах переходу, які організовуються на початку року в середніх школах та університетах.

Не всі студенти здійснюють хрещення: цей вид діяльності не є обов'язковим! Для деяких він залишається основним фольклором і можливістю інтегруватися під час "bleusailles" (заходи/випробування для новачків) і guindailles (вечірки)

занадто багато скарг

Цього року з’являються нові заходи для кращого контролю за хрещенням студентів. Зловживання були засуджені, були погані випадки. Сторінка в Instagram "Balance ton Folklore", зокрема, зібрала велику кількість свідчень сексуального насильства. Жертви потроху виходять із тиші, і це викликає реакцію керівників вищої та університетської освіти. Хартії створюються або зміцнюються, щоб забезпечити порядок.

Там ми можемо прочитати, наприклад, що "блакитні" мають право сказати "ні" алкоголю або їжі, яку вони хочуть. Під час проведення заходів мають бути присутні люди, навчені наданню першої медичної допомоги та тверезі. Сексистські, дискримінаційні ексцеси знаходяться під прицілом влади.

Чи буде цього достатньо? Ми НЕ впевнені, але зараз знято багато табу щодо заходів хрещення.

crédit: Belga

Le folklore estudiantin

Vous les avez peut-être croisés en rue, vêtus d'un tablier couvert d'inscriptions  et souvent pas très propre. Certains portent une grande casquette, une cape. Les plus jeunes ont parfois une pancarte autour du cou et des objets à vendre. Qui sont-ils? 

Ce sont des étudiants , qui participent aux "baptêmes": des rites de passage, organisés en début d'année dans les hautes écoles et les universités.

Tous les étudiants ne font pas leur baptême : ce type d'activité n'est pas obligatoire! Pour certains cela reste un folklore incontournable et l'occasion de s'intégrer au cours des "bleusailles" (activités/épreuves pour les nouveaux) et les guindailles (fêtes)

Trop de plaintes 

Cette année, de nouvelles mesures font leur apparition pour mieux encadrer les baptêmes estudiantins. Des abus ont été dénoncés. Une page Instagram, "Balance ton Folklore" , a notamment recueilli un grand nombre de témoignages de violences sexuelles. Les victimes sortent du silence, petit à petit, et cela fait réagir les responsables de l'enseignement supérieur et universitaire. Des chartes voient le jour ou sont renforcées pour sécuriser les bleusailles.

On peut y lire par exemple que les "bleus" ont le droit de dire "non" à l'alcool , ou à la nourriture qu'on voudrait  les forcer à ingurgiter.  Des personnes formées aux premiers secours et sobres doivent être présentes lors des activités. Les dérives sexistes, discriminatoires, sont dans le collimateur des autorités .

Cela suffira-t-il? Pas sûr, mais de nombreux tabous sont désormais levés autour des activités de baptême, dans les hautes écoles et les universités du pays.

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