Les banquiers ne voient pas encore les effets de la crise dans leurs comptes…

J’étais hier assez longuement au téléphone avec leur responsable d’une petite banque et ce qui me frappait, c’est qu’ils avaient exactement le même discours que les dirigeants des quatre plus grandes entreprises bancaires du pays, à savoir que ces banquiers ne voient pas encore la crise dans leurs comptes.

Alors je ne dis pas encore car je dois être prudent. Les choses pourraient changer, mais c’est vrai. Si vous regardez les chiffres, toutes nos banques ont toutes affiché des résultats records, parfois même historiques pour ce premier semestre de l’année 2022. Et aucune, je dis bien aucune pour le moment, ne se plaint d’un taux de défaillances, de défauts plus élevé de crédit d’entreprise donc, ni d’une vague de non-remboursement des prêts hypothécaires ou des crédits personnels.

Alors c’est étonnant par rapport à ce qu’on peut lire ici ou là. Et d’ailleurs, je sais que notre Premier ministre est en contact permanent avec ces banquiers auxquels il pose d’ailleurs la même question que moi. Et je sais aussi qu’il obtient exactement la même réponse que votre serviteur. Alors, est-ce pour cette raison que les décisions d’aide aux ménages et aux entreprises ont tardé ou pas ? Je n’en sais strictement rien, mais c’est vrai que c’est perturbant comme coïncidence.

Alors l’une des explications pour justifier ce divorce avec la vie réelle de nos concitoyens et avec ce que nous disent les médias, c’est que les banquiers regardent ou regarderaient en réalité les chiffres du passé. Autrement dit, nos banquiers seraient victimes d’un effet rétroviseur. Oui, les choses vont encore bien maintenant, entre guillemets. Mais quid demain ou après-demain ?