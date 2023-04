Les banques sont-elles immortelles ?

Une banque régionale connue aux Etats-Unis a de très grosses difficultés en ce moment et on découvre qu'elle fait face à une véritable fuite, à un véritable exode de ses clients. Plus de 100 milliards de dollars ont d'ailleurs été retirés de cette banque.

Où va l'argent de ses déposants ? Vers d'autres banques plus grandes et donc supposées être plus solides. Autrement dit, après les trois faillites bancaires de ce début d'année aux Etats-Unis, les Américains semblent avoir perdu confiance dans leurs banques régionales de plus petite taille. Il y a donc un exode clair des clients vers les plus grosses banques qui n'a, en quelque sorte, aucun sens logique parce que le gouvernement et la Banque centrale américaine ont montré que, si l'actionnaire pouvait tout perdre, il n'était pas question, en revanche, de laisser les clients boire la tasse. Tous les dépôts des clients de ces banques ont donc été garantis, au-delà même de la limite légale. Mais malgré ce geste de faveur, les ménages et les entreprises américaines ont visiblement perdu confiance dans leurs banques régionales et partent se réfugier en masse dans les plus grandes banques américaines.

Il est donc à peu près clair qu'on va assister à une vague de reprise ou de fusions entre banques américaines. Ce qui est complètement dingue dans cette histoire de panique bancaire, c'est que les grandes banques sont qualifiées de banques systémiques c-à-d qu'elles sont trop grandes pour les laisser partir en faillite. Ce serait tout simplement trop dangereux pour le reste de l'économie. Ca revient en quelque sorte à dire que les banques, elles, sont immortelles.