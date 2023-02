Les banques se portent bien, et c'est plutôt une bonne nouvelle même si le grand public n’aime pas trop les banquiers

Les résultats des banques se suivent et fort heureusement se ressemblent dans la bonne direction. Autrement dit, les banques se portent plutôt bien et c’est vrai que nous devons nous en réjouir. Car si auparavant nos parents nous répétaient que quand le bâtiment va bien, tout va bien, aujourd’hui, il faudrait dire que quand les banques vont bien, et bien tout va ou presque. C’est vrai, le banquier a parfois une réputation négative. On lui reproche encore trop souvent de prêter un parapluie quand il fait beau et de le retirer quand il pleut. Mais au-delà de ces critiques habituelles, il faut garder à l’esprit que nous avons tous eu très chaud en 2008, quand la crise financière a éclaté aux Etats-Unis à l’époque.

Souvenez-vous, toutes les banques ont eu de très gros soucis et ça, ça s’est immédiatement répercuté sur l’économie dans son ensemble. Tout simplement parce que la banque, c’est le poumon de l’économie. Or, en 2023, malgré deux ans de COVID et une guerre en Ukraine, les banques enregistrent souvent de très beaux profits. BNP Paribas, la première banque d’Europe, vient de dévoiler les siens et ils sont à un record historique. Alors, bien entendu, les banquiers ont appris à parler à la presse et le patron de BNP Paribas ne fait pas exception. Il s’est vite empressé de préciser que ces bons résultats permettent à la banque de continuer à soutenir l’économie et d’accompagner les clients dans leurs projets. C’est d’ailleurs le seul discours à tenir pour ne pas avoir un effet boomerang...