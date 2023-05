Les banques doivent-elles rembourser les aides de l’État versées en 2008 ?

Mais ce grand écart interpelle certains citoyens. Si l’État a pu renflouer les caisses des banques quand elles en avaient besoin, pourquoi les banques n’aideraient-elles pas à renflouer les caisses de l’État dans la situation inverse ? L’État ne devrait-il pas demander le remboursement des aides versées entre 2008 et 2018 ? Si, et c’est ce qui a été fait. "Les citoyens peuvent se rassurer, les banques ont largement remboursé l’État. Il n’y a pas perdu, au contraire… il y a souvent gagné !", affirme Eric Dor, directeur des Etudes Economiques à l’IESEG School of Management de Paris et Lille.

Revenons plus en détail sur cette période. "En cas de crise, il existe deux modes de sauvetage : l’apport de garantie et la recapitalisation sur fonds publics", précise Eric Dor. Dans le premier cas, la crise s’installe : les clients commencent à retirer leur argent de leur compte et le financement interbancaire cesse. "Les banques se prêtent tous les jours des liquidités en fonction des surplus qu’elles obtiennent. Mais lorsque les banques ne se font plus confiance et ne se financent plus, les pouvoirs publics apportent une garantie sur emprunt. L’État demande aux prêteurs potentiels de prêter de l’argent et se porte garant en cas de non-remboursement des banques. Et comme un assureur qui compense la prise de risques en demandant à ses clients de payer une assurance voiture par exemple, l’État demande aux banques de payer pour sa garantie. Ça a été fait en Belgique."