Les banques délaissent le service de coffres-forts

Des documents officiels de plus en plus souvent numérisés, moins d’objets de valeurs et surtout moins d’argent cash : les belges n’utilisent plus autant le service de coffre-fort des banques. Couplons à cela le regroupement des agences bancaires pour gagner de l’espace notamment et nous arrivons au constat que certaines banques ne voient plus l’intérêt de maintenir ce type de service.

C’est le cas notamment d’ING Belgique : " ING Belgique cesse l’activité de location de coffres-forts", nous explique le porte-parole de la banque néerlandaise." À partir de janvier 2022, ING n’a plus accepté de nouvelles demandes. La fermeture des salles des coffres se fera en différentes phases. La première communication au premier groupe de clients a commencé à la mi-avril. La phase finale sera achevée à la fin de 2023. Cette décision s’inscrit dans la stratégie d’ING Belgique axée sur la simplicité. La gamme de services proposés se veut également simplifiée. Cette approche permet de libérer du temps pour le personnel dans les agences afin de fournir des conseils (sur des produits et services plus complexes) à nos clients."

Il faut dire que la banque a constaté une nette diminution de l’utilisation de ces coffres ces dernières années : " En janvier 2023, ING proposait encore 70.000 coffres-forts. Moins de 30% d’entre eux étaient loués", ajoute encore le porte-parole.

Chez BNP Paris-Bas Fortis par contre, on maintient le service, même si une diminution de l’utilisation de ces coffres est aussi constatée : "Actuellement, nous avons à peu près 1/3 des coffres (34%) qui sont occupés au sein du réseau de la banque. D’une année à l’autre, nous remarquons une baisse de la location entre 10 et 15% par an. En dépit de cette diminution, BNPPF n’envisage pas d’interrompre la location de coffres-forts physiques", explique le porte-parole de BNP Paris-Bas Fortis.

"Louer un coffre-fort physique dans une banque permet de sécuriser des objets de valeur ou de l’argent, et ce à un prix relativement abordable et adapté aux besoins du client. Tous les objets peuvent être placés en coffre, à l’exception des objets dangereux ou présentant un risque d’explosion, des objets périssables ou susceptibles de causer une dégradation ou un dommage quelconque. Les avantages du coffre-fort physique dans une banque : service accessible à tous les clients de la banque, sécurité très supérieure à celle d’un coffre-fort à domicile, possibilité d’avoir un coffre dont la taille et le prix sont adaptés à ce qu’on veut y mettre, etc. Aujourd’hui, les tarifs appliqués vont de 90€/an pour un coffre de 19,99 dm3 à 110 €/an pour un coffre de 39,99 dm3", ajoute la banque.