Les banques britanniques s'exposent à une amende si elles ferment des distributeurs isolés

Les banques britanniques pourront se voir infliger une amende par la FCA, le gendarme des marchés, si elles ne maintiennent pas l'accès de proximité à l'argent liquide dans le pays, a annoncé jeudi soir le Trésor britannique dans un communiqué.

De nouvelles directives, qui doivent être publiées vendredi par le ministère des Finances, précisent que "la grande majorité des personnes et des entreprises (au Royaume-Uni) ne devraient pas être à plus de trois miles (4,8 km) d'une possibilité de retrait d'espèces", selon le communiqué.

La FCA pourra "infliger une amende" aux établissements bancaires qui ne respecteraient pas les normes gouvernementales, précise l'exécutif. Aujourd'hui, une grande majorité des personnes vivant en zone urbaine au Royaume-Uni se trouve à moins d'un mile (1,6 km) d'un service de retrait et dépôt d'espèces, mais cette distance est d'environ trois miles à la campagne.

Face à la migration de leurs clients vers la banque en ligne, les établissements britanniques ferment des agences à tour de bras et sont accusés de créer des "déserts bancaires" qui forcent leurs clients à devoir aller de plus en plus loin pour retirer des espèces ou faire certaines opérations en personne.