Les ballons-sondes de l’IRM sont réglés comme des coucous suisses

Roeland Van Malderen, scientifique à l’IRM : "Premièrement il y a la radio sonde, c’est une station métrologique en miniature qui mesure la température, pression, humidité relative. Il y a aussi un senseur GPS pour la détection de vents et vitesse de vent. Et ça, c’est une sonde d’ozone pour mesurer la concentration d’ozone dans l’atmosphère. Ça consiste d’une pompe qui va mener l’air dans des cellules chimiques qui réagissent avec les molécules d’ozone dans l’atmosphère."

Le capteur d’ozone est logé dans une boîte en frigolite pour protéger les solutions chimiques du froid, les températures pouvant descendre à -60 degrés en altitude. Le tout est raccordé à un ballon et un parachute comme en témoigne Manoel da Silva, un radioamateur : "On met un mètre cube d’hydrogène et puis on lance tout et au fur et à mesure qu’on monte en altitude, la pression diminue. Le ballon monte et augmente de volume. Et puis, au-delà d’une certaine altitude, la pression est tellement faible en extérieur que le ballon éclate. Et le petit train redescend".

À l’occasion des journées portes ouvertes de l’Institut, les radioamateurs et autres passionnés du climat peuvent réutiliser les ballons-sondes de l’institut et y mettre leurs propres capteurs. Sylvain Guichaux, professeur à la Haute école de la Province de Liège.