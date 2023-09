Les ballerines s’imposent à nouveau cet automne-hiver

Mais depuis le printemps 2022, grâce à la maison de luxe Miu Miu et à des célébrités comme Kendall Jenner, Meghan Markle (qui ne les a en réalité jamais quittées!), Jennifer Lopez (qui s'était acheté une paire de Repetto lors de sa lune de miel à Paris), Lena Situations (en Valentino cloutées), Rosalia (dans un modèle chaussons de pointes de danse classique signé Maison Margiela) ou des tops comme Kaia Gerber et Bella Hadid – qui figure, elle, dans le top 100 du Time des personnes les plus influentes de 2023 – , la chaussure du vestiaire des danseuses étoiles a de nouveau la cote et se glisse dans tous les pieds en cette rentrée. Sans parler de son incursion dans le vestiaire masculin depuis le printemps à travers Balenciaga qui en a fait un accessoire désirable comme ils avaient réussi à le réaliser avec les Crocs.

Un retour confirmé aussi sur TikTok avec la tendance #Ballet Aesthetic et #Ballet Core ou comment intégrer des éléments du ballet à notre vestiaire. Et ce sont les ballerines à brides qui ont particulièrement la cote. On les pimpe avec des chaussettes blanches ou même avec des jambières, avec un jean (comme l’a toujours fait Jane Birkin !), un cargo ou même un pantalon de jogging. Finalement, ces chaussures plates confortables s'avèrent être une alternative sympa aux sneakers.