Les Baladins, de l'autre côté du Miroir

Les Ambassadeurs vous emmènent "au cœur " des Baladins du Miroir.

On a déjà tous vu leur chapiteau jaune et bleu emblématique qu'ils installent dans les villes et les villages et dans lequel la troupe de théâtre revisite surtout les grands auteurs en abordant autrement des textes classiques ou contemporains pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Fondés en 1980, Les Baladins du Miroir sont en effet une des seules compagnies belge de théâtre itinérant. Une itinérance qui prend tout sens en permettant au théâtre de sortir de ses murs et d'aller à la rencontre de publics les plus diversifiés possibles.

Les Baladins défendent un théâtre populaire et festif, un théâtre de troupe où les artistes sont polyvalents, mêlant jeu d'acteur, musique, chant, danse et cirque ce qui permet d'apporter une dimension festive aux créations de la compagnie.