Les balades programmées de Pro Vélo, où comment découvrir Bruxelles autrement

Avec un guide qui vous encadre, vous allez donc découvrir Bruxelles sous un angle particulier.

"La balade Bruxelles sous les projecteurs, c’est une balade qui a été créée en collaboration avec des étudiants de l’Isalt, qui est une haute école de tourisme. Et dans leur travail de première année, ils doivent créer un parcours guidé et le guider eux-mêmes. On collabore avec eux chaque année pour pouvoir leur donner l’opportunité de faire ceci. Cette balade a été créée dans ce cadre-là et est reprise après par les guides de Pro Vélo qui ont étoffé le contenu que les étudiants proposaient", rajoute Thomas.

Durant la balade, vous allez passer par des lieux qui ont un lien important avec le cinéma. Notamment l’Aeggidium et l’hôtel Max Hallet.

"L’Aegidium, c’est un bâtiment qui a été créé au début du 20ᵉ siècle et qui a été un lieu de fêtes durant toutes les années folles. La salle est devenue un cinéma fin des années 20 et a permis alors à ce moment-là de diffuser de nombreux films. Avec le temps, la salle est aussi devenue un décor de cinéma puisqu’on a eu L’écume des jours, un film de Michel Gondry avec Romain Duris. Et puis, l’hôtel Max Hallet, c’est un des chefs-d’œuvre de l’art nouveau bruxellois du grand maître Victor Horta. Elle a pu servir de décor à un film qui s’appelle The Danish Girl, un film de Tom Hooper."