Les balades "Cuisine Sauvage" mêlent botanique et gastronomie pour une reconnexion à la nature

L’association Cuisine Sauvage fait découvrir la richesse de la nature à travers des ateliers et balades.

Dans notre monde industrialisé, on a tendance à oublier d’où viennent les aliments présents dans notre assiette. Si un retour au local et aux aliments bruts se remarque dans certains foyers parmi les plus aisés, il ne s’agit encore que d’exceptions. Une éducation culinaire pourrait être le début d’une réappropriation de l’alimentation, d’une reconnexion avec la nature et d’un meilleur contrôle de sa santé.

L’asbl Cuisine Sauvage se place en plein dans cette démarche puisqu’elle propose de partir à la découverte des plantes sauvages comestibles. Elle met en avant les nombreux bénéfices d’une alimentation en partie composée de ces aliments.

En plus de découvrir des saveurs différentes, les plantes sauvages sont pleines de vertus et n’ont aucun impact négatif sur l’environnement. La démarche de les trouver est en soi un chemin vers la reconnexion à la terre et au réel. L’association prône également les valeurs de la biodiversité et la saisonnalité.

Concrètement, Cuisine Sauvage propose des balades en groupe à la découverte des plantes comestibles. Celles-ci ont lieu dans plusieurs provinces, de Namur à Liège, en passant par Mons et le Brabant Wallon, sans oublier les alentours de Bruxelles entre mars et novembre tous les week-ends. Elles durent deux heures et demie et acceptent les enfants à partir de 12 ans. Comptez 9 euros pour une balade ou 32 euros pour un “pass 4 saisons” qui comprend quatre places pour les balades.

Et puis, si vous avez envie de votre propre circuit, Cuisine sauvage créé un circuit sur mesure dans votre région et organise une balade plantes comestibles spécifiquement pour votre groupe. Le site web de l’association regorge d’idées de recettes avec les plantes sauvages mais aussi de fiches botaniques et autres conseils de cueillette.

La saison 2022 a déjà bien démarré, néanmoins les réservations sont toujours possibles.

Pour plus d’informations : Le site web de l’association Cuisine Sauvage : https://cuisinesauvage.org/