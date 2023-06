Les bains publics : l’histoire d’une institution hygiéniste en Belgique qui a encore de l’avenir

Heureusement, le siècle de Voltaire va remettre en grâce les vertus nettoyantes de l’eau, comme l’explique Sophie Richelle : "… il y a toujours eu des bains… qui sont plutôt l’apanage d’une société, enfin d’une partie de la société plus aisée. Mais on voit qu’au 18e, ça va comme ça, graduellement, un peu découler dans tout l’ensemble de la société et c’est à ce moment-là qu’on lit dans les sources que 'le bain ne surprend plus'. Ça, c’est le travail de l’historien Georges Vigarello "Le propre et le sale". C’est aussi à ce moment-là qu’on voit se rouvrir des établissements de bains, notamment à Bruxelles".

Les découvertes de Pasteur et de Koch en matière de transmission des maladies vont révolutionner l’hygiène. Il est désormais établi que se laver permet de se maintenir en bonne santé. Dès le début du 20e siècle, des cours d’hygiène sont donnés, dans l’espoir que ces bonnes pratiques percoleront dans les foyers.

En Belgique, le Conseil supérieur d’hygiène publique est institué en 1849, il deviendra, bien plus tard, Conseil Supérieur de la Santé. Rapidement, Charles Rogier va pousser à la création de bains publics : "Il invite les particuliers à mettre en place des sociétés, plutôt de type mécénat, pour rendre accessible (les bains) au peuple, et il va notamment utiliser l’argument – qui peut être surprenant aujourd’hui – de rentabilité de ces établissements : en fait, on gagne des sous à ouvrir un établissement de bains publics, argument qui ne va plus tenir déjà à l’aube du XXe siècle. Et donc, il est entendu dans une certaine mesure, c’est-à-dire qu’à Bruxelles, à Liège et à Gand, il y a des bains publics sur un partenariat autorité communale et société d’actionnaires privés qui vont se mettre en place…".