Les bad guys : dur, dur d'être toujours le méchant de l'histoire

Mettre en scène et jouer avec l’image qui colle à la peau et aux poils de quelques-uns de ces animaux qui depuis les contes de notre enfance ont toujours eu mauvaise presse ou qui nous inspire peur et répulsion est le point de départ et la bonne idée de cette nouvelle production des studios DreamWorks.

Pas le temps de s’ennuyer dans ce film d’animation dont la réalisation a été confiée au Français Pierre Perifel (animateur sur les trois Kung Fu Panda, ou encore Monstres contre Aliens). Adapté d’une série de livres pour enfants signée par l’auteur australien Aaron Blabey, classée numéro 1 dans le New York Times, Les Bad Guys démarre en trombe avec une course poursuite digne des meilleurs polars et se poursuit à un train d’enfer dans la plus pure tradition des films de casse. Du suspens, des retournements en pagaille, de l’humour dans les dialogues autant que dans les situations… le film se regarde comme un formidable film d’action. Un film d’action qui n’oublie pas d’offrir aux enfants, à partir de 6 ans, de quoi réfléchir sur le sens de l’amitié, le poids du déterminisme ou encore la rédemption.

À l’animation et à leur personnalité qui rendent ces drôles de héros particulièrement attachants, s’ajoutent des voix françaises judicieusement choisies, avec notamment Pierre Niney, qui prête sa voix à Monsieur Loup et la comédienne Alice Belaïdi, qui elle interprète Diane Foxington.

Les Bad Guys : un vrai chouette film pour tous !