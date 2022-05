Les bacs à gravier de retour à Spa-Francorchamps : "Old school" et punition assurée, les pilotes adorent !

Cet hiver, ce sont les travaux qui ont rythmé la vie du circuit de Spa-Francorchamps. Si le tracé en tant que tel n'a pas changé, les modifications ont été nombreuses tout au long des sept kilomètres du circuit, essentiellement pour offrir plus de sécurité aux pilotes (de voitures et de motos, les 24 Heures Motos célébrant leur grand retour en juin prochain) et plus de confort aux spectateurs (nouvelles tribunes, disparation de celle qui faisait face aux "stands 24 Heures"...).

Un peu partout (la Source, les Combes, Bruxelles, le Double Gauche, Blanchimont, la Chicane...) , plusieurs dégagements en asphalte ont laissé place à des bacs à gravier. Cela oblige désormais les pilotes à ne plus franchir allègrement les limites de la piste.

Côté sécurité, à gauche et à droite du sommet du Raidillon, théâtre de plusieurs accidents graves ces dernières années, il y a désormais plus de dégagements en asphalte sur les côtés.