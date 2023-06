Les Backstreet Boys se livrent comme jamais dans un documentaire criant d’authenticité

À l’occasion du 30e anniversaire des Backstreet Boys, Auvio vous invite à découvrir le film documentaire réalisé par le groupe il y a 10 ans, pour la sortie de leur album "In a World Like This".

Groupe bien connu des années 90, les Backstreet Boys voient le jour en 1993 et connaissent dans les années qui suivent un succès monstre. Avec 130 millions d’albums écoulés, ils sont d’ailleurs encore aujourd’hui le groupe le plus rémunérateur de l’histoire de la musique. Une ascension fulgurante, suivie d’une lourde chute en 2005, lorsqu’après 3 ans de pause le groupe se reforme et sort un nouvel album, qui cette fois ne rencontre pas l’accueil escompté…

Pour autant, les Backstreet Boys restent soudés. Malgré ce coup dur, ils sortent encore plusieurs albums par après, parmi lesquels "In a World like this". Paru en 2013 à l’occasion de leur 20e anniversaire, celui-ci voit son processus de création détaillé dans "Backstreet Boys : Show’Em What You’re Made of". Un documentaire réalisé à l’initiative des Backstreet Boys dans lequel ils retracent l’ensemble de leur carrière, de leurs premiers pas sur scène à leurs retrouvailles.