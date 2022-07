Les Backstreet Boys annonce une grande nouvelle sur leur Instagram

Le groupe l’a annoncé sur leur Instagram ! Les Backstreet Boys lanceront leur tout premier album de Noël !

Ce dernier intitulé " A Very Backstreet Christmas " sortira le 14 octobre 2022. On apprend par la web radio Iheart Radio que l’album compte 13 titres avec plusieurs classiques de Noël tels que : White Christmas, The Christmas Song, Winter Wonderland, Have Yourself A Merry Little Christmas, Last Christmas, O Holy Night, This Christmas, Same Ole Lang Syne, Silent Night et I’ll Be Home for Christmas et 3 originaux.

Dans un communiqué, Howie Dorough explique : " Nous voulions faire un album de Noël depuis près de 30 ans maintenant et nous sommes plus que ravis que cela se produise enfin. Nous avons eu une expérience tellement amusante en mettant notre touche BSB sur certains de nos classiques de Noël préférés et nous avons hâte de faire partie de la saison des fêtes de nos fans. "

Le groupe sera de passage d'ailleurs au Sportpaleis d'Anvers le jeudi 10 novembre 2022.