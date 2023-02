Les aztèques : à la lumière des codex

Sylvie Peperstraete est historienne de l’art, professeure à l’ULB et directrice d’études cumulante à l’Ecole pratique des hautes études à Paris dans la section des sciences religieuses. Elle est collaboratrice scientifique au Musée Art & Histoire de Bruxelles, dans la section " Amériques ". Elle enseigne et étudie la Mésoamérique, et est spécialiste de la culture aztèque. Formée à l’histoire de l’art et à l’archéologie à l’ULB, où elle a réalisé un doctorat, elle a ensuite suivi des cours de sciences religieuses à l’Ecole pratique des hautes études de Paris. Elle a débuté sa carrière de chercheuse par plusieurs mandats FNRS (Aspirante puis Chargée de recherches).

Lisez ici l’interview de Sylvie Peperstraete réalisée par l’Académie royale de belgique.

Ses recherches sont dédiées aux cultures préhispaniques du Mexique central et à leurs systèmes de pensée. Sylvie Peperstraete développe son intérêt pour la religion aztèque dans une perspective interdisciplinaire (ethnohistoire, iconologie, archéologie, philologie).

Sylvie Peperstraete explique : " travailler dans une perspective interdisciplinaire, la culture aztèque étant connue par l’archéologie et l’iconographie préhispanique, mais aussi et surtout par ce que l’on a coutume d’appeler les documents ethnohistoriques, à savoir les manuscrits pictographiques autochtones (les " codex ") et les sources écrites coloniales, en nahuatl – la langue des Aztèques – ou en espagnol. Le maniement critique de ces dernières étant de rigueur en raison des biais qu’a pu exercer la culture occidentale sur leurs auteurs, je m’intéresse aussi aux interactions entre Européens et communautés autochtones au début de la période coloniale (XVIe siècle), et notamment au processus de christianisation ".