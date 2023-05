Les avocats de Steven Tyler d’Aerosmith veulent qu’une plainte soit retirée du procès pour agression sexuelle d’une mineure intenté contre lui

Les avocats du chanteur d’Aerosmith, Steven Tyler, demandent au juge qui préside le procès pour agression sexuelle sur mineur intenté contre lui d’annuler la plainte pour "infliction intentionnelle de détresse émotionnelle", car les souvenirs que le chanteur a gardés de la relation sexuelle contestée dans ses mémoires sont protégés par les lois sur la liberté d’expression.

Julia Misley (anciennement Julia Holcomb) a porté plainte contre Tyler à Los Angeles en décembre dernier, accusant le chanteur de 75 ans d’agression sexuelle, de coups et blessures et de détresse émotionnelle intentionnelle, à la suite d’une relation illicite entre eux dans les années 1970.

Bien qu’il n’ait pas nommé la plaignante dans ses mémoires (Does the Noise in My Head Bother You ?) ou dans la biographie officielle d’Aerosmith (Walk This Way), l’artiste donne des détails sur une relation de trois ans avec une jeune fille mineure dans les deux livres : dans ses mémoires, il déclare que les parents de la jeune fille "ont signé un papier pour que j’en aie la garde, afin que je ne sois pas arrêté si je l’emmenais en dehors de l’État".

La plaignante s’est manifestée après que l’État de Californie a temporairement levé le délai de prescription, déclarant que sa vie avait été "brisée" à la suite de la publication de l’autobiographie de Tyler, qui, selon elle, décrivait la relation amoureuse "abusive" comme "une relation romantique et amoureuse" sans qu’elle en ait été informée. L’affaire est portée devant la Cour supérieure de Torrance.

En réfutant précédemment les accusations portées contre lui dans le procès, Tyler maintient que Misley a consenti à la relation sexuelle, et affirme que ses réclamations devraient être interdites "en raison de l’immunité accordée au défendeur en tant que gardien/tuteur".

La nouvelle plainte déposée par ses avocats demande que celle de Julia Misley pour "infliction intentionnelle de détresse émotionnelle" soit annulée, car elle ne devrait pas être autorisée à utiliser ses mémoires contre lui, étant donné que "le comportement incriminé découle de déclarations faites dans les mémoires publiés de Tyler. Ce comportement met en cause le droit de Steven Tyler à la liberté d’expression". L’équipe juridique du chanteur soutient que les parties de la plainte citant les mémoires de Tyler en font une "poursuite stratégique contre la participation publique" (SLAPP) et qu’elles sont interdites par le premier amendement.

"Les mémoires de Tyler concernant ses expériences en tant que rockstar mondialement connue sont incontestablement dignes d’intérêt, comme le montre l’attention généralisée qu’elles ont suscité", peut-on lire dans la requête. "En conséquence, l’impact est minime et clairement compensé par le droit de Tyler à raconter des événements de sa propre vie dans ses mémoires."

L’affaire suit encore son cours.