Les avions cloués au sol depuis samedi midi à Liège Airport

Aucun avion n’est autorisé à décoller ou atterrir à Liège Airport. La mesure est active depuis ce samedi midi. Une douzaine d’avions sont cloués au sol.

L'information, publiée par le journal La Meuse, nous a été confirmée par le porte-parole de l'aéroport liégeois.

"C’est la zone nord de l’aéroport qui pose le plus de problème, là où se trouvent les zones de parkings et où le sol est gelé sous la neige, explique Christian Delcourt. Les avions qui s’y trouvaient ont été déplacés dans la zone sud, en file indienne, en attendant la remise en état de la zone plus exposée.