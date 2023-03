Les avions à hydrogène, une vraie solution pour l’avenir des vols commerciaux ?

Pour Waldo Cerdan, ancien pilote de ligne spécialisé dans les questions de sécurité et de la stratégie carbone dans le transport aérien, ce vol à l'hydrogène ne représente pas une progrès en terme d'aviation verte : "il ne s’agit pas d’une avancée pour la simple et bonne raison que l’hydrogène n’est pas une source d’énergie mais un vecteur d’énergie qu’il faut produire. Aujourd’hui, 90% de la production de l’hydrogène est faite à partir de méthane et n’est donc absolument pas verte."

L'expert se réjouit cependant de voir que les constructeurs mettent en place des nouveautés, mais il se questionne sur le fait que cela soit possible : "Il y a une différence entre ce qu'ils peuvent techniquement faire et l'application de leur découverte dans le secteur aérien."

De l'autre coté, Patrick Hendrick, professeur à l'école polytechnique de Bruxelles et chef du service ATM Aero Thermo Mécanique a un avis un peu plus positif. En effet, des avions ont déjà volé à l'hydrogène et cette technologie est connue depuis plus de 10 ans. Cependant, selon lui, le Lightning McClean est un avion à prendre en exemple afin de suivre cette voie-là pour les prochaines années.