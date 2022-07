Les avez-vous vues ? Disparition d'une mère et de sa fille de 8 ans à Ostende

Une mère et sa fille de 8 ans, arrivées vendredi à Ostende, ne se sont plus manifestées depuis mardi soir après avoir quitté leur hôtel, indique mercredi, la police.

"Le vendredi 15 juillet vers 09h00, Bénédicte Demoulin, 35 ans, et sa fille Léa, 8 ans, ont pris le train en gare de Liège-Guillemins en direction d'Ostende. Elles ont passé le week-end à l'hôtel 'HEB', situé 'Koningsstraat' à Ostende, qu'elles ont quitté le mardi 19 juillet vers 19h30. Depuis, elles ne se sont plus manifestées", précise le communiqué de la police.

Bénédicte mesure 1m77 et a des cheveux blonds mi-longs coupés en carré. Elle a des tatouages sur les deux avant-bras. Elle est en possession d'un sac gris à roulettes. Elle portait un top bleu et un short en jeans. Léa mesure entre 1m40 et 1m50 et a de longs cheveux blonds. Elle portait un T-shirt rose.

Si vous avez vu ces personnes ou si vous connaissez l'endroit où elles se trouvent, vous pouvez prendre contact avec les enquêteurs via le téléphone gratuit 0800/30300 ou via Child Focus au 116000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via l'adresse mail avisderecherche@police.be.