Les Avengers revus à la façon du cinéma de Wes Anderson

Comment auraient été les Avengers s’ils avaient été réalisés par Wes Anderson ? Vous en avez une idée ? Adam Hall vous donne la réponse. En effet, cet artiste anglais a imaginé les Avengers à la sauce du réalisateur Wes Anderson.

Dans le même esprit que Ben Mornin et ses personnages de Friends, Game of Thrones, Harry Potter en version bébés, l’utilisateur @digiguru alias Adam Hall a utilisé l’intelligence artificielle pour créer une série d’images rétro de Captain America, Black Panther, Iron Man, et bien d’autres personnages des Marvel.

Le look de flic de la vieille école de Captain America avec ses favoris et Iron Man dans l’univers du Fantastic Mr. Fox ont fait un véritable buzz. Ces images ont même impressionné les frères Russo, qui ont réalisé Infinity War et End Game. "P*tain de merde. Où peut-on regarder ça…" ont-ils légendé dans leur repost.