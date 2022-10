Les Avengers encouragent à la vaccination dans cette nouvelle BD Marvel

Ce n'est pas la première fois que Marvel montre son soutien à la vaccination. En 2021, il s'est associé à SOMOS Community Care (le réseau des médecins communautaires) pour distribuer 20 000 bandes dessinées. L'oeuvre en édition limitée, " Avengers : We Are Resilient " servait à sensibiliser au vaccin les communautés de New York mal desservies.