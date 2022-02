Les avatars de J.Lo et Maluma ont donné un concert virtuel pour la promotion du film "Marry me"

Il y a de l’amour dans le métavers ! La nouvelle comédie romantique avec Jennifer Lopez et Maluma va faire du bruit. Alors que le film "Marry Me" sortira ce 9 février en salles, sa promotion atteint même l’univers virtuel. C’est dans la peau de leur personnage et en tant qu’avatars que les deux acteurs et chanteurs, J-Lo et Maluma se sont produits sur une scène virtuelle.