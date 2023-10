Les avancées du procès de Nuremberg : 77 ans plus tard, que peut-on retenir de cet événement historique ?

Depuis 77 ans, on attribue souvent Nuremberg au lieu de ce célèbre procès des criminels de guerre nazis. Pourquoi avoir choisi de tenir les auditions derrière les murs du tribunal de cette ville bavaroise au si riche passé ?

Nuremberg a été le théâtre de grands rassemblements nazis dans les années 30. Outre le symbole idéologique du IIIe Reich, c’est aussi un choix purement économique et logistique. En 1945, Nuremberg comme presque toutes les villes allemandes, a été largement détruite par les bombardements alliés, mais certains bâtiments, au contraire de Berlin ou de Dresde par exemple, sont encore debout. Notamment le palais de justice qui est relié par un tunnel à la prison. Pour ces raisons, les Alliés veulent tenir ce procès à Nuremberg, même si au départ, Staline aurait préféré qu’il ait lieu à Berlin.

Les Alliés, donc les Russes, les Américains, les Britanniques et les Français, ont dû s’accorder au-delà des divergences. Il y avait toutefois une volonté partagée de punir les responsables de crimes de guerre. Dès 1941, Churchill évoque publiquement l’idée d’un châtiment des crimes commis dans les pays occupés par l’Allemagne. Mais au départ, le même Churchill estimait qu’il fallait exécuter les responsables sans procès. Pourquoi ? Parce qu’après la Première Guerre mondiale, les tentatives juridiques de punir les responsables de crimes de guerre allemands ont tourné au fiasco. Pourtant, les Alliés s’accordent sur l’idée de tenir un procès et établissent ensemble la liste des accusés. Avec deux juges et un procureur pour chacun des quatre pays alliés puisque la France réussit in extremis à se glisser dans le camp des vainqueurs, aux côtés de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l’URSS.