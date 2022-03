Les autres sorties ciné de la semaine...

Les inséparables Maya et Willy sortent plus tôt que prévu de la période hivernale pour cause de mission top secrète ! Chargés de prendre soin d'un "œuf" sacrée, Maya et Willy vont faire à nouveau équipe avec leurs vieux amis Michel et Jean-Michel pour livrer la graine à sa nouvelle maison au sommet de la mystérieuse montagne Bonsaï. Mais lorsque leur "œuf" éclot, Maya et Willy se retrouvent face à un nouveau défi : ramener une petite princesse appelée Smoosh dans sa colonie en pleine montagne. Une nouvelle aventure commence...