Les autres sorties ciné de la semaine...

Günter a été trouvé à l’âge de 4 ans dans une forêt allemande et a grandi dans une famille d’accueil. Quatre décennies plus tard, il mène une vie plus que normale : il gagne sa vie comme acteur de théâtre, il passe du temps avec sa fille Lizzy et il a une relation avec une femme mariée. Quand un homme étrange croisé sur un pont lui murmure un seul mot à l’oreille, il commence à se poser des questions sur ses origines…