Les autres ne sont pas des gens comme nous, un livre irrévérencieux de J. M. Erre

L’auteur fait dans l’énorme. La démesure, c’est sa spécialité, totalement à contre-courant du béni-oui-oui, de l’insignifiant et du tiède. Alors, ce serait absolument insupportable, si ce n’était intelligent, plein de sympathie au fond, pour nos contradictions et nos frilosités, et pour notre malaise devant tout autre qui nous renvoie à nos stéréotypes. Sa Julie, est bien placée pour comprendre nos infirmités et accompagner nos maladresses, et pour débusquer les anomalies de la prétendue normalité.

Nous sommes là dans le registre de Jean Yanne, de Guy Bedos ou de Desproges et Fluide Glacial dont J. M. Erre est un des piliers. Il pratique ce genre d’humour qui ne rit pas des autres, mais de soi, avec les autres.

Cela donne une série de portraits corsés. On rit, on s’offusque, on s’étrangle et on se réjouit de voir la moralité et l’hypocrisie attrapées au filet. Et puis on les oublie aussitôt les avoir lus parce que ces portraits sont conçus comme des sketchs.