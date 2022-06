"Les autres c'est nous" : Bigflo & Oli reviennent avec un album "apaisé et en liberté"

Une pause voulue leur a permis de se "remettre en place" : les frères rappeurs Bigflo & Oli reviennent avec un album "apaisé et en liberté", qui n’exclut pas les hits en puissance.

Non, contrairement à ce que certains pensaient, ils n’ont pas arrêté. "C’était une pause médiatique et dans le planning, mais on n’a jamais autant écrit", expose à l’AFP Oli, rencontré à Paris aux côtés de son frangin.

Saisis par un besoin de faire le point après le succès boule de neige de leurs trois précédents albums (concert devant 40.000 personnes à Paris La Défense Arena en octobre 2019), le tandem avait disparu des radars à partir d’octobre 2020. Laissant notamment en jachère leurs réseaux sociaux. Un documentaire diffusé à l’époque sur Netflix, "Presque trop", laissait apparaître la pression pesant sur les épaules, notamment celles de Bigflo.

Comment gérer "les sollicitations" venues avec le vedettariat ne fut pas le seul travail à faire sur soi dans cette parenthèse. "Le succès, ce tumulte, abîme une relation à deux, notre relation à Oli et moi", confie ainsi Bigflo.

On avait des choses à remettre en place.

"On a pris des rendez-vous chez le psy à deux" complète Oli. "Avant on voulait cacher nos différences, on disait qu’on était ensemble tout le temps et d’accord sur tout, mais entre ce discours et la réalité il y avait trop de différences", détaille Bigflo.